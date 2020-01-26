Ученые вычислили математическую формулу идеального кофе «эспрессо». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Matter.

Авторы работы пытались добиться эффекта повторяемости вкуса, уменьшив расход зерен.

Обычный объем напитка составляет 25-30 мл. Для этого требуется 7-9 гр зерен. Пода подается под давлением в течение 20-30 секунд. При этом наилучшим признан мелкий помол, так как он позволяет увеличивать контакт кофе с водой. Кроме того современные кофемашины позволяют менять пропорции, что приводит к тому, что не все кофейни придерживаются этих стандартов.

Расчитаная учеными модель оказала, что это не оптимальный способ, поскольку мелкий помол закупоривает закупоривает фильтр. Более грубый помол и меньшее количество зерен — секрет идеального напитка.

Для идеального эспрессо ученые рекомендуют использовать 15 гр зерен более грубого помола, при этом сократив процесс приготовления с 25 до 7-14 секунд. При этом аромат напитка будет ярче, а горечь меньше.

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