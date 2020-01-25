Азербайджан, который был местом проведения мероприятия под эгидой Восточного партнерства ЕС, отказал в участии представительнице Украины якобы из-за ее «армянского происхождения».

Об этом рассказал «Европейской правде» источник, информированный о ходе конфликта; также редакция утверждает, что видела копию документа, направленного Министерством внутренних дел в представительство ЕС.

Как утверждает издание, речь идет о семинаре «Анализ конфликтов», который проходил 13-16 января в Баку. Семинар был организован Евросоюзом для стран Восточного партнерства.

Работу по организации встречи проводил «Европейский колледж безопасности и обороны» (ЕКБО), который является структурной единицей Европейской службы внешних действий.

«По официальному приглашению ЕКБО, полученному через Министерство иностранных дел Украины, Министерство внутренних дел сообщило кандидатуру для участия в мероприятии, которая была включена в состав делегации Украины. Выдвинутые кандидаты от Украины были подтверждены ЕКБО, прошли необходимое онлайн-обучение и получили электронные билеты. В то же время накануне выезда… была получена информация, что участие представителя МВД Украины в мероприятии невозможно в связи с отказом азербайджанской стороны во въезде для представителя Украины армянского происхождения Мэри Акопян», — утверждает украинская сторона.

Официальный Баку пока не отреагировал на это. Однако данное сообщение украинских СМИ выглядит весьма странным – представители различных стран армянского происхождения неоднократно принимали участие в мероприятиях, которые проходили в Баку, не сталкиваясь с какими-либо преградами. Тему недопуска в страну этнических армян или носителей армянских фамилий время от времени намеренно поднимает армянская пресса с целью дискредитации Баку.

Minval.az