Двое военнослужащих ВС Армении в оккупированном Нагорном Карабахе получили ранения. Об этом сообщает портал «pastinfo.am».

«24 января около 06:55 в одной из воинских частей дислоцированной в северном направлении, при пока не выясненных обстоятельствах, огнестрельное ранение получили военнослужащие Генри-Айк Симонович Закарян (2001 года рождения) и Армен Джоникович Месропян (2000 года рождения)», — говорится в сообщении.

Состояние здоровья раненого военнослужащего Генри-Айка Закаряна оценивается как тяжелое.

Для установления деталей инцидента ведется следствие.

Minval.az