Премьера документального фильма «Мистическая страна — Аран», которая должна была состояться 26 января в Москве в кинотеатре «Победа», перенесена.

Об этом сообщается на странице посольства Армении в России в Facebook.

В фильме утверждается, что исконно азербайджанские земли Нагорного Карабаха и семь прилегающих к нему районов являются землями «исторической Армении».

В связи с этим, азербайджанская община обращалась в правительство Москвы с заявлением о провокационном характере фильма, разжиганием армянами межнациональной розни и пропагандой сепаратистских идей.

Minval.az