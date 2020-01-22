Армянская диаспора в России готовит очередную провокацию против Азербайджана.

Согласно сообщению АПА, армянская диаспора 26 января в кинотеатре столицы «Победа» планирует демонстрацию фильма «Мистическая страна Аран», в котором утверждается, что исконно азербайджанские земли Нагорного Карабаха и семь прилегающих к нему районов являются землями «исторической Армении».

В связи с этим, азербайджанская община обратилась в правительство Москвы с заявлением о провокационном характере фильма, разжиганием армянами межнациональной розни и пропагандой сепаратистских идей.

В обращении председателя азербайджанской общины Шамиля Тагиева в Департамент культуры правительства Москвы содержится призыв к отказу от демонстрации фильма. В противном случае будет направлено обращение в Министерство иностранных дел России и соответствующие государственные органы.

Minval.az