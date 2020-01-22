Пограничники Казахстана задержали в Каспийском море четырех граждан Азербайджана.

Инцидент произошел в ночь с 21-го на 22 января примерно в 23:00. Пограничный корабль «Сарбаз» нес службу по охране морских рубежей на Каспие и обнаружил цель по радиолокационной станции.

Пограничники начали опрос по международному каналу, но цель не ответила, в связи с чем к ней направился «Сарбаз». Целью оказалось плавательное средство типа «Байда». Пограничники включили огни на корабле и начали подавать звуковые сигналы с требованием остановиться. Экипаж МПС на требования «Сарбаз» об остановке не реагировал и начал уходить в юго-западном направлении переменным курсом, передает онлайн-издание «ktk.kz».

Пограничный корабль начал преследование. В итоге пограничники задержали четырех граждан Азербайджана, 1971, 1975, 1978 и 1983 годов рождения. Было начато досудебное расследование по статье «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан».

Minval.az