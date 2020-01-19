Бывший абсолютный чемпион по боксу американец Флойд Мейвезер опубликовал в Instagram постер возможного боя против ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора, передает ТАСС.В ночь на 19 января ирландец нокаутировал представителя США Дональда Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246, который прошел в Лас-Вегасе.

На постере, который опубликовал Мейвезер, изображены оба спортсмена, а также подпись «Мейвезер — Макгрегор — 2, 2020». Первый бой между бойцами прошел в августе 2017 года и завершился победой американца нокаутом.

View this post on Instagram A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Jan 18, 2020 at 10:19pm PST

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