Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246. Состязание прошло в Лас-Вегасе.

Бой продлился 40 секунд. Макгрегор загнал Серроне к краю октагона, где американец, находясь в оборонительной позиции, начал падать. Ирландец продолжил наносить удары, хотя Серроне и был в нокауте. Спустя непродолжительное время рефери объявил о прекращении боя.

Встреча стала первой для Макгрегора после перерыва, продлившегося более года. До встречи с ирландцем Серроне за текущий период провел уже пять поединков. В последнем бою Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

HE’S BACK! Took 40 seconds. McGregor defeats Cowboy 😱😱 pic.twitter.com/JpD8DoixI2 — Complex Sports (@ComplexSports) January 19, 2020

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