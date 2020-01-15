Нур-Султан решился на изменение заключенного с РФ соглашения об экспериментальных пусках космических ракет.

Об этом сказал журналистам первый замминистра обороны Казахстана Мурат Бектанов.

Официально документ называется Договор по использованию испытательных полигонов. Россия арендует их у казахов с 1995 года, сообщает «Росбалт».

Причиной нововведений, которые обеспечат безопасность для объектов и людей, является инцидент с падением обломков геофизической ракеты на Актюбинскую область, отметил высокопоставленный представитель ведомства. Казахстан планирует взыскать с России ущерб за это ЧП.

Ранее в местных соцсетях появились сообщения о том, что на область упала ракета «Искандер». Военное ведомство заверило, что это не так, призвав жителей не паниковать. «Обломки не представляют угрозы ни экологии, ни жителям области. Мощность дозы гамма-излучения не превышает естественный радиационный фон», — заявили военные.

Minval.az