Вдова журналиста Орхана Джемаля, вместе с коллегами застреленного в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, Ирина Гордиенко поставила под сомнение версию Следственного комитета (СК) России о мотивах преступников. Ее слова передает «Интерфакс».

Официальная версия СК, по мнению Гордиенко, не подкреплена фактами. Слова зампреда СК Игоря Краснова о мотиве убийства она назвала абсолютно голословными. «Я к этому отношусь с большой печалью, ужасной. Потому что Следственный комитет — это самый главный орган нашей страны, который должен, когда выдвигает версию, подкреплять ее доказательствами, для этого он и существует», — напомнила Гордиенко.

Вдова Джемаля подчеркнула, что озвученная Красновым версия об убийстве в результате ограбления не отличается от той, что СК выдвигал больше года назад. По словам Гордиенко, следователи получили, но отказались перепроверять материалы центра «Досье», сотрудники которого провели собственное расследование убийства журналистов в ЦАР.

Ранее 13 январе в интервью «Коммерсанту» Краснов заявил, что установленные обстоятельства нападения указывают на то, что россиян убили с целью грабежа. Убийцами, по его словам, могли быть жители ЦАР или близлежащих стран, промышляющие грабежами в этом регионе.

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