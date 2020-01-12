Форвард турецкого «Галатасарая» Генри Оньекуру, перешедший в клуб из французского «Монако» на правах аренды, заболел малярией.

«Как выяснилось, футболист нашей команды Генри Оньекуру стал жертвой малярийных паразитов в Нигерии — на родине, куда он отправился в отпуск ещё до переговоров с нашим клубом. При медицинском осмотре игрока не было выявлено никаких симптомов, которые бы указывали на наличие заболевания.

Футболист настоял на проведении обследования, чтобы определить причину высокой температуры, которая поднялась у него накануне. Лечение проводится тщательно, в соответствии с международными протоколами лечения и протоколами, предписанными Министерством здравоохранения страны», — пишет RT со ссылкой на клуб.

Оньекуру перешёл в «Галатасарай» в январе 2020 года. Аренда футболиста рассчитана до окончания текущего сезона.

Minval.az