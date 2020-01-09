Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей республики с Днем восстановления государственности чеченского народа, который отмечается сегодня. Соответствующее сообщение опубликовано на его странице «Вконтакте».

Кадыров напомнил, что после 13 лет «произвола и лишения права на жизнь, после гибели половины народа», Президиум Верховного совета РСФСР издал указ о восстановлении Чечено-Ингушской АССР.

«Впереди был долгий путь возвращения к развалинам родных домов, к кладбищам без могильных плит, к горным деревням и селам от которых остались пепелища. Я в очередной раз повторяю — пусть будет проклят Иосиф Сталин, отдавший команду учинить расправу над чеченским народом. Мы помним поименно каждого, кто навечно остался в земле Сибири и степях Казахстана. И никогда не забудем!» — подчеркнул глава Чечни.

Он отметил, что на сегодняшний день Чечня является равной другим субъектам РФ, это единство возникло по воле всего народа, которую он выразил на общенациональном референдуме, проведенном первым президентом ЧР, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым.

Рамзан Кадыров пояснил, что, проводя референдум, Ахмат-Хаджи Кадыров завершил восстановление государственности чеченского народа, поскольку в результате нация не на словах, а на деле «получила право и возможность строить экономически сильную, стабильную, благополучную республику в составе великой России, гордиться тем, что является равноправной частью единого российского народа».

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