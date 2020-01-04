Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат открыла ресторан под названием «Париж» в центре Грозного и разгневала горожан. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

По данным издания, открытие ресторана состоялось накануне Нового года. В этот день обеспечивавшие безопасность мероприятия силовики перекрыли проспект Владимира Путина, рядом с которым находится новое заведение, а также заняли подъезды соседних жилых домов. На церемонию приехал Кадыров вместе с женой Медни, а также ряд чеченских чиновников.

Как отмечается, ресторан расположился в здании бывшей Центральной городской библиотеки Грозного, которая была закрыта в апреле 2016 года. Такое решение вызвало недовольство местных жителей, которые заявили, что библиотека была местом встречи грозненской интеллигенции.

«Она пережила две разрушительные войны и тяжелейший для Чечни межвоенный период. Но и в те годы послевоенной разрухи, хаоса никому в голову не пришло преобразовать ее во что-либо другое, она принимала своих читателей», — рассказала изданию одна из жительниц Грозного.

При этом, отмечает «Кавказ.Реалии», «Париж» стал уже вторым заведением, открытым Кадыровой в центре Грозного.

Minval.az