Скандально известный итальянский футболист Марио Балотелли угодил в аварию, возвращаясь после празднования Нового года в одном из ночных клубов Брешии. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Corriere della Sera.

Около пяти утра 29-летний нападающий ехал на пассажирском сиденье своего автомобиля Fiat 500 Abarth, когда его приятель, находившийся за рулём, совершил неправильный манёвр и врезался в забор пекарни. По другой информации, это был забор жилого дома.

Футболист не пострадал в ДТП, в отличие от автомобиля.

Помимо своей время от времени неплохой игры Балотелли известен более стабильным скандальным поведением. Так, он неоднократно дрался со своими одноклубниками, ссорился с фанатами, показывал неприличные жесты и делал громкие заявления.

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