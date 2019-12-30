Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном поединке между бойцом Александром Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Нурмагомедов-старший посчитал, что такой бой организовывать не стоит. «Как вы думаете, если Рамзан Ахматович упадет, как это скажется на его республике?» — спросил он. Кроме того, отец чемпиона UFC признал, что Кадыров находится в хорошей физической форме. «Будет достаточно, если он будет чемпионом среди руководителей регионов страны», — посоветовал тренер.

26 декабря Емельяненко принял вызов Кадырова. При этом он отдал главе республики право самому выбрать, где и когда они подерутся. Сам политик пообещал, что уложит соперника ударом в пятом раунде.

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью.

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