Журналисты MMA Junkie оценили лучших бойцов десятилетия и опубликовали полную версию рейтинга. Россиянин Хабиб Нурмагомедов занял в нем восьмое место, при этом его обошел ирландец Конор Макгрегор, ставший пятым.

Лидером списка оказался американец Джон Джонс, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. В тройку лидеров также вошли его соотечественники Деметриус Джонсон (бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе) и Дэниэл Кормье (бывший чемпион UFC в полутяжелом весе).

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