Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что победит бойца MMA Александра Емельяненко с первого удара – но в пятом раунде.

«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар», — цитирует «Вестник Кавказа» чеченского лидера.

Напомним, что Емельяненко согласился на поединок с Кадыровым, однако условия встречи, включая время и место, до сих пор не согласованы.

Minval.az