Мадридский «Реал» не будет приобретать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в зимнее трансферное окно, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на AS.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан был лично заинтересован в переходе Погба и настаивал на нем, однако в руководстве клуба посоветовали специалисту обратить внимание на прогресс 21-летнего Федерико Вальверде.

Отмечается, что боссы «королевского клуба» также посчитали слишком высокой потенциальную сумму трансфера француза, которая могла достигнуть €150 млн.

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