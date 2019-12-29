Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду заявил, что намерен выступать до тех пор, пока будет чувствовать в себе силы и побеждать.

К тому же футболист рассказал, чем хотел бы заняться по завершении карьеры.

«У меня никогда не было откровенно провальных сезонов, я всегда тщательно готовлюсь к испытаниям. Я всегда играю, чтобы победить. Если я буду не в состоянии это делать, если мое тело скажет мне «стоп», я завершу карьеру.

Когда-то возраст 30-32 года казался пределом для футболистов, сейчас же, в современных условиях подготовки, при правильном подходе можно играть и в 40.

После завершения карьеры прежде всего я хочу завершить свое образование. Мне нравится учиться, потому что я люблю узнавать новое и получать ответы на вопросы, которые появляются в моей голове. А если говорить о роде деятельности, то мне хотелось бы попробовать сняться в кино», — цитирует Роналду «Корреспондент» со ссылкой на Football Italia.

Minval.az