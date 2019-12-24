Международная шахматная федерация (FIDE) объявит место проведения матча за мировую шахматную корону в январе, после окончания матча за звание чемпионки мира. Об этом ТАСС рассказал глава FIDE Аркадий Дворкович.

Матч за звание чемпионки мира по шахматам между действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной пройдет в январе 2020 года в Китае и России. Первая часть матча будет сыграна в Шанхае с 4 по 12 января, а вторая — во Владивостоке с 15 по 25 января.

«У нас есть две заявки, которые мы рассматриваем, — Аргентина и Дубай, — сказал Дворкович. — Есть сомнения в том, что мы успеем объявить до Нового года. Думаю, мы сможем объявить в январе, в конце матча за звание чемпионки мира».

Дворкович напомнил, что призовой фонд матча за титул чемпиона мира в 2020 году составит около €2 млн.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. Его соперником по матчу за шахматную корону станет победитель турнира претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

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