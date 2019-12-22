В Катаре завершился клубный чемпионат мира.

Как сообщает аpasport.az, в последний день турнира состоялось два матча.

В игре за 3-е место встретились мексиканский «Монтеррей» и представитель Саудовской Аравии «Аль-Хилал». В результативной игре было забито 4 гола, но выявить победителя не удалось. Обладатель бронзовых медалей определился в серии пенальти, в которой оказались точнее мексиканцы.

В финале английский «Ливерпуль» встретился с бразильским «Фламенго». В этом матче 90 минут завершились нулевой ничьей.

Счет в матче открыл на 99-й минуте бразильский легионер «Ливерпуля» Фирмино и этот гол оказался единственным в игре.

Таким образом, «Ливерпуль» впервые в истории стал чемпионом мира. Англичане, проигравшие в финале «Сан-Паулу» в 2005-м году (0:1), теперь победили другого представителя Бразилии.

Этот успех стал 7-м подряд для европейских клубов. В 16-м по счету соревновании, проводимом с 2000 года, команды «Старого Света» стали чемпионами 11 раз, южноамериканцы 5 раз.

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