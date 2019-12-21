Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем сайте назвало страны, лидирующие количеству нарушений в 2017 году.

Больше всего спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, оказалось у Италии — 171 человек. Второе место заняли французы (128), третье — американцы (103), четвертое — бразильцы (84). Россия в этом списке оказалась на пятом месте (82). Всего за 2017 год было взято 245 232 допинг-пробы у атлетов из 114 стран.

Больше всего нарушений было зафиксировано в бодибилдинге — 266. На втором месте оказалась легкая атлетика (242), на третьем — велоспорт (218).

Статистика нарушений за 2018 и 2019 года на сайте WADA не представлена.

Minval.az