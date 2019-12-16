Crocus Group планирует создать рыбное производство на базе приобретенного недавно имущества подмосковного Лотошинского рыбокомбината. Об этом «Ведомостям» рассказал владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов. Планируется выращивать 17 видов рыб – карпа, амура, толстолобика, щуку, судака, окуня, форель, белугу, осетра, стерлядь, сомов, тиляпию, карася и др., говорит бизнесмен.

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9 декабря контролируемая группой Агаларова фирма «Лотофиш» выиграла торги по продаже имущества комбината, который некогда был крупным поставщиков прудовой рыбы. Он был основан в советские годы, но в 2009 г. столкнулся с трудностями и обанкротился. По итогам конкурсного производства его имущество приобрела в 2015 г. структура банка «Возрождение», у которой «Лотофиш» его и купила.

По планам Агаларова, его хозяйство начнет поставки рыбы на рынок уже в 2020 г. Всего комбинат планирует выйти на 5000 т рыбы в год. Сколько инвестиций потребует Лотошинский рыбокомбинат, неизвестно, говорит бизнесмен: «Пока нет информации, сколько необходимо денег на расчистку, укрепление дамб, перепускных механизмов, насосов и т. д. Там целое хозяйство, и мы его будем восстанавливать». Чтобы запустить предприятие, нужно около 200 млн руб., в том числе на покупку мальков, говорила ранее «Ведомостям» партнер «НЭО центра» Инна Гольфанд.

Crocus Group рыбой раньше не занималась. Это один из крупнейших девелоперов России. Ему принадлежат выставочный центр «Крокус экспо», концертный зал «Крокус сити холл», торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты «Твой дом» и проч. Журнал Forbes в 2019 г. оценил состояние Агаларова в $1,9 млрд.

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