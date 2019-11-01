Компания «Крокус» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) планирует заняться индустриальным пресноводным рыбоводством.

Как пишет «Интерфакс», «Крокус» учредил дочернюю компанию «Лотофиш». Его доля составляет 90%, 10% принадлежит генеральному директору «дочки» Валерьяну Чиковани.

Компания зарегистрирована в Лотошинском районе Московской области. Данные о ней в ЕГРЮЛ были внесены 31 октября 2019 года.

Crocus Group является одной из ведущих девелоперских компаний России, основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов превышает 4 млн кв. метров. В частности, «Крокус» был генподрядчиком строительства объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русский, застройщиком стадионов в Калининграде и Ростове-на-Дону.

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