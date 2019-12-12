Глава МВД Украины Арсен Аваков отверг какие-либо договоренности с президентом Владимиром Зеленским о сохранении своего поста и не исключил, что после завершения расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета попросит об отставке, сообщает ТАСС.

«У меня есть одна договоренность — работать честно, других нет, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга в Киеве, созванного в связи с задержанием первых подозреваемых по делу об убийстве журналиста. — И не факт, что после этого дела и после ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке».

Присутствовавший на брифинге президент Украины Владимир Зеленский подтвердил это.

«У нас серьезное дело — убийство Павла Шеремета. Я хочу вам сказать, что не только я, я думаю, ни один порядочный человек никаких договоренностей на крови не делает», — сказал он.

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