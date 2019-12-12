Шарлиз Терон редко ошибается с выбором наряда для появлений на публике, но накануне у неё случился модный провал на красной дорожке. У актрисы сейчас в самом разгаре рекламная компания фильма «Скандал», где она снялась с Николь Кидман и Марго Робби.

Все три голливудские звезды недавно блистали на премьере картины в Лос-Анджелесе, прошедшей в Regency Village Theatre. Причем, Шарлиз удалось выделится на фоне коллег своим вызывающим нарядом. Кажется, 44-летняя актриса забыла про главное модное правило: либо декольте, либо мини. Терон надела чрезвычайно короткий наряд от Christian Dior с умопомрачительным декольте. В итоге образ актрисы показался модным критикам слишком откровенным. Наверное, если бы в таком виде на премьеру пришла Марго, публику это шокировало бы меньше, пишет издание «7Дней».

Шарлиз уже давно доказала, что не боится экспериментов с имиджем. Голливудская дива готова на всё ради ярких ролей: набрать 23 килограмма или сделать ультракороткую стрижку и стать брюнеткой. Заметим, что её решимость приносит плоды. Накануне стало известно, что Терон номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в драматическом фильме». Между прочим, фанатам придётся потрудиться, чтобы узнать Шарлиз в одной из главных героинь фильма «Скандал». Ведь как рассказали создатели этого кино, проект подразумевал использование пластического грима. Актриса воспользовалась восемью специальными накладками для лица и в результате изменилась настолько, что даже Кидман не узнала её в первый съемочный день.

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