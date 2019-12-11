Депутаты Верховной рады Украины устроили драку после заседания аграрного комитета, который рассматривал законопроект об открытии рынка сельскохозяйственной земли с октября 2020 года.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на депутата Эдуарда Леонова.

По его словам, инцидент был спровоцирован его коллегой от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом.

Как сообщила депутат Евгения Кравчук, в результате драки Богданец был госпитализирован «с подозрением на сотрясение мозга».

«Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь — с применением силы», — написала она.

Уточняется, что заседание будет продолжено в четверг, 12 декабря.

Minval.az