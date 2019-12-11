Главный тренер команды «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона эмоционально отреагировал на первую домашнюю победу своей команды под его руководством. В матче 16-го тура чемпионата Аргентины подопечные 59-летнего специалиста оказались сильнее «Сентраль Кордобы». Как сообщает «Спутник», встреча завершилась со счетом 2:1.

Во время встречи, эмоционально реагируя на один из эпизодов, Марадона не смог устоять на ногах и упал.

После окончания матча наставник «Химнасии и Эсгримы» во время интервью журналистам расплакался.

Minval.az