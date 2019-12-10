Первый замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом пишет РИА «Новости».

Как уточняется, оно заведено по факту государственной измены при подписании Минских соглашений.

Портнов пояснил, что изменой считается согласование Порошенко с лидерами «Нормандской четверки» договоренности о выборах в самопровозглашенных республиках неподконтрольной Киеву границы до передачи Украине участка.

Стоит отметить, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, расследованием которых занимается госбюро.

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