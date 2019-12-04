На саммите НАТО в Лондоне мировые лидеры смеялись над президентом США Дональдом Трампом из-за его затянувшейся пресс-конференции.

На видео запечатлены премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон на приеме в Букингемском дворце.

«Никто не называет имени Дональда Трампа, но, похоже, они обсуждают его длительную импровизированную пресс-конференцию ранее в этот день», — сказано в подписи к ролику.

«Так вот почему вы опоздали?» — сказал Джонсон, обратившись к Макрону.

«Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция длилась 40 минут… О, да, да, да. Он объявил…» — сказал премьер Канады Джастин Трюдо.

После этого реплику говорит Макрон, который стоит спиной к камере и его слов не слышно.

«Вы только наблюдали, как у его команды отпала челюсть», — добавил позже Трюдо.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) 3 декабря 2019 г.

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