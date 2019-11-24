Активисты гражданского молодежного движения «Посмей» повесили замок на забор резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили, пишет «Новости-Грузия».

Возле полиции активистов встретила полиция, которая пыталась разъяснить им, что не разрешают вешать замки на забор, так как резиденция на Атонели является памятником культурного наследия. Поэтому порчу внешнего вида здания является административным правонарушением и наказывается штрафом в размере 1000 лари (около 320 долларов).

Активисты скандировали «Посмей!» и держали в руках плакаты: «Наручники не отнимут у нас свободу», «Всех не переловите», «Нас не запугать» и так далее. Они также потребовали, чтобы президент стала посредником в диалоге между властью и оппозицией.

На этой неделе молодежные организации объединения оппозиционных партий заявили, что проводят «войну замков». Они вешают символические замки на ворота государственных учреждений.

Такие акции уже прошли в парламенте – снаружи замки повесили митигующие, а внути, на дверь зала пленарных заседаний – глава фракции оппозиционной партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе. Затем замки появились на заборах Генеральной прокуратуры, правительственное Канцелярии, Тбилиского городского суда, здания Службу госбезопасности.

Оппозиция протестует с тех пор, как 14 ноября парламент провалил поправки в конституцию, касающиеся избирательной реформы — переходе со смешанной на пропорциональную систему парламентских выборов уже с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.



Minval.az