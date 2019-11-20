20 ноября катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые Россия захватила в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, прибыли в порт Очакова Николаевской области. Их сопровождали буксиры «Титан», «Гайдамака» и поисково-спасательный корабль «Сапфир», вышедшие 16 ноября из портов Одессы, Черноморска и Южного.

По информации командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, на захваченных судах россияне демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование. Точная информация будет известна после того, как Госбюро расследований и военная прокуратура проведут следственные действия, говорится в сообщении Минобороны Украины.

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