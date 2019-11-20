Государство должно быть сильным и всячески противодействовать «ворам в законе» и криминальному элементу в целом. Об этом на брифинге в парламенте Армении заявил член правящей фракции «Мой шаг» Сурен Григорян.

«Если государство не будет слабым и терпимым к криминальным субкультурам, то у них не будет почвы для развития и процветания. Но мы раньше неоднократно видели, как государственные деятели активно контактировали с криминальными авторитетами. Я сам помню как минимум одну видеозапись, на которой видно, как (экс-президент Армении) Серж Саргсян участвует в застолье, где присутствуют криминальные авторитеты», — сказал армянский парламентарий.

Речь идет о видео, которое ранее публиковала «Преступная Россия». На ролике Серж Саргсян (в тот момент — «министр обороны» непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики») находится за одним столом с «ворами в законе» Дедом Хасаном, Размиком Амояном (Чако) и другими представителями «воровского» мира. Праздничное застолье проходило 28 мая 1993 года. Министром обороны Армении Серж Саргсян стал через считанные месяцы после этого застолья — 21 августа 1993 года.

Портал «Преступная Россия» напоминает, ранее стало известно, что «законники» из России, Грузии и Армении планируют провести большую «сходку» в одном из грузинских курортных городков. Главная цель встречи, как пишут СМИ, обсуждение нашумевшего законопроекта, разработанного армянским правительством. Проект был утвержден 29 августа. Согласно ему, получение статуса «вор в законе» криминализируется, причем в категорию людей криминальной субкультуры будут попадать не только «воры в законе», но также и преступные авторитеты. Это новшество стало полной неожиданностью и головной болью для «воров в законе». Примерно такой же, как новый «антиворовской» закон, подписанный Владимиром Путиным в России.

Minval.az