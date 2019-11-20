Около 50 активистов общественно-политического движения «Вето» в среду устроили акцию протеста у здания фонда «Открытое общество», который финансируется американским бизнесменом Джорджем Соросом, с требованием запретить деятельность организации в стране.

«Мы неоднократно говорили, что деятельность этой организации подрывает основы национальной безопасности нашей страны. Из этого офиса финансируются все те лица, которые работают против нашей страны, поощряется разврат. Согласно нашему законодательству, в стране не имеет права действовать та организация, которая негативно влияет на безопасность страны», — цитирует ТАСС главу движения «Вето» Нарека Маляна.

По словам активиста, движение собирается консолидировать юристов для того, чтобы подать иск в суд с требованием запретить фонд Сороса. «Если суд примет иное решение, то мы соберем подписи для того, чтобы внести вопрос закрытия организации Сороса в повестку Национального собрания», — добавил он.

Minval.az