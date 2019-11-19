Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил, что разногласия по некоторым вопросам между странами сохраняются — одни носят технический характер, а другие требуют разрешения на уровне глав государств.

Об этом передает РИА Новости.

«Подчеркиваю: где-то сохраняющиеся разногласия носят чисто технический характер и могут быть устранены за счет аккуратной внимательной работы наших правительств, а где-то это достаточно серьезные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать в формате обсуждения между двумя главами государств, ну и конечно, с участием правительств двух стран», — сказал Медведев.

Minval.az