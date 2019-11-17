В Беларуси в 20:00 (21.оо — по бак.вр.) завершилось голосование на избирательных участках в рамках выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Участки для голосования закрылись в 20:00. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов», — сообщает агентство.

Указывается, что, по последним данным, явка составила 70,72%.

Ранее председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сообщила, что выборы признаны состоявшимися в 109 из 110 избирательных округов.

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