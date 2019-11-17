Не расходимся и начинаем полное пикетирование парламента, потому, что этот орган потерял свою функцию, — с такими словами обратился один из лидеров «Национального движения» Григол Вашадзе к участникам протестной акции, проходящей у здания парламента в Тбилиси. «Эта ночь покажет, на что мы способны…», — заявил Вашадзе.

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У парламента Грузии в Тбилиси началась акция. Как сообщает Interpressnews, в ней участвуют представители как парламентской, так внепарламентской оппозиции, а также члены гражданских движений «Позор» и «Измени». Перед началом акции был исполнен национальный гимн Грузии. Слоган акции – «Вместе против одного».

К проходящему перед зданием законодательного органа протесту со сквера Пушкина шествием присоединились члены «Национального движения» и их сторонники. Они скандировали: «Измени». К этой же акции присоединились представители «Европейской Грузии, которые предварительно собрались у Оперного театра. К акции примкнуло и общественное движение «Лело». На акцию в Тбилиси прибыли и граждане с разных регионов страны.

Участники акции предъявляют властям следующие три основных требования: создать временное техническое правительство, провести в 2020 году выборы по пропорциональной системе и распустить ныне существующий состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Собравшиеся на акции заявляют, что пока власть не выполнит их требования, они не прекратят протест.

С целью обеспечения безопасности, как на внутреннем, так и внешнем периметре здания парламента Грузии, мобилизована полиция.

Minval.az