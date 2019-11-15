Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространяет заявление в связи с создавшейся ситуацией.

«Прежде всего, я хотела бы подчеркнуть, что, исходя из создавшейся напряженности и поляризации в нашей стране, сохранение нашего общего достижения — стабильности — является моей главной заботой и требованием народа. Мы все должны уважать это требование.

Наше общество устало от постоянных скандалов и кризисов. Ему нужно видеть перспективу, а не бесконечно слышать крики, исполненные ненависти и оскорблений. Для парламентских выборов будущего года нам нужно максимальное спокойствие, чтобы выявилась свободная воля и выбор народа.

В демократических странах существуют различные избирательные системы: пропорциональная, мажоритарная и смешанная. Ни об одной системе нельзя сказать, что она более или менее демократична. Исходя из политической ситуации, своих амбиций или предвыборных расчетов, разные партии в разных странах предпочитают определенную избирательную систему. Общественность в меньшей степени вовлечена в формирование этой системы и, соответственно, менее осведомлена. Оно заинтересовано в честности и прозрачности выборов, и так и должно быть.

… Весьма прискорбно, что столь громко озвученную инициативу, которая отвечала рекомендациям международного сообщества и которая была им позитивно оценена, не смогли довести (или не довели) до конца. Это приводит к негативной оценке процессов, происходящих в нашей стране — именно в то время, когда нам нужна активная поддержка по всем направлениям.

Такая поддержка необходима, исходя из ситуации на оккупационной линии, — тем более, когда участие и реакция международного сообщества в связи с задержанием нашего заслуженного врача крайне важны.

Однако, как бы ни оценивались развивающиеся в парламенте процессы, следует также сказать, что это не является непреодолимой трудностью для страны или концом демократии. Наша демократия пережила намного более трудные дни и испытания, с которыми мы справились.

Мы преодолеем и эту ситуацию, если будет политическая воля всех сторон; если все воздержатся от усугубления напряженности и обострения поляризации. Это называется политической ответственностью, которая требуется от каждого. Я призываю власти и оппозицию использовать все возможности, чтобы найти общий язык, улучшить Избирательный кодекс и создать максимальные условия для проведения справедливых выборов. Я убеждена, что существует ресурс для выхода из этого напряженного положения», — цитирует Interpressnews президента Грузии.

Minval.az