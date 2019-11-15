Акция протеста с требованием назначения внеочередных парламентских выборов возобновилась в Тбилиси перед зданием парламента, передает РИА Новости.

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.

На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, расставлены палатки, установлены обогреватели и деревянные конструкции, на которых можно присесть и отдохнуть. Участники акции сообщают, что они ожидают прибытия лидеров политических оппозиционных сил.