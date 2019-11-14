Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о несправедливых, по его мнению, упреках, которые Россия высказывает на правительственном уровне в адрес Минска. Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо, где обсуждалась сотрудничество с Россией на общей границе, передает «Белта».

Как заметил Лукашенко, проблем между странами в этой сфере на уровне пограничников, военных и транспортников нет. Однако много вопросов возникает, когда темы выводятся на правительственный уровень, сказал Лукашенко.

«Как результат, нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать <…> От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники», — возмутился Лукашенко. Он призвал Зася и Лаппо все возникающие вопросы «свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево».

Более того, Лукашенко указал на недостаточную, по его мнению, помощь со стороны России с обеспечением армии современным оружием. Он напомнил, что Беларусь недавно закупила у России самолеты Су-30СМ. «Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?» — задался он вопросом.

Президент заметил, что белорусы умеют пользоваться современным вооружением «не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги». «Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы — гиря на ногах», — сказал Лукашенко.

Договор о совместных усилиях по охране внешней границы Беларусь и Россия подписали в 1995 году. Он автоматически продлевался каждые пять лет. В ноябре истекает очередной срок действия этого договора.

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