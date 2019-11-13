Беларусь в перспективе может отменить смертную казнь, но для этого нужно изменить общественное мнение по этому вопросу, считает министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Что касается смертной казни: мы не отказываемся от идеи ее отмены в будущем. И уже сегодня она применяется только в отношении жестоких убийств, связанных с тягчайшими преступлениями. Но в 1996 году более 82% граждан на референдуме поддержали сохранение смертной казни. Теперь мы работаем над тем, чтобы изменить это мнение», — цитирует Макея «Интерфакс» со ссылкой на «Зюддойче Цайтунг».

Министр также отметил, что Беларусь готова работать над темой прав человека. «Мы никогда не говорили, что для нас права человека не важны или что мы не готовы работать над этим», — добавил глава МИД.

Minval.az