Посольство Украины в Армении обратилось к гражданам Армении с заявлением о соблюдении порядка посещения территории Крыма, определенном решением кабинета министров Украины.

В заявлении посольства, которое приводит интернет-портал rusarminfo.ru, в частности, отмечается, что некоторые СМИ опубликовали сообщения об «очередном незаконном посещении» группой граждан Армении территории Крыма.

«В связи с этим хотелось бы напомнить, что за нарушение порядка въезда на оккупированные территории предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, в соответствии с законодательством Украины», — говорится в заявлении.

Особое беспокойство украинского диппредставительства вызывает то, что члены упомянутой группы обсудили в ходе поездки вопрос о «налаживании гуманитарных, экономических, торговых и туристических отношений между Арменией и Крымом», что является нарушением одной из статей Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Арменией от 14 мая 1996 года.

Minval.az