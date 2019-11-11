Власти Украины, ранее допускавшие возможность допуска иностранцев к покупке сельхозземель в стране уже с 2020 года, отказались от этой идеи на фоне протестов аграриев. Теперь вопрос о целесообразности продажи сельхозземель иностранцам будет вынесен на всенародный референдум.

«Иностранцы и компании, в которых среди основателей есть иностранцы, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе (об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения)», — цитирует президента Украины Владимира Зеленского «Интерфакс».

Зеленский отметил, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который «четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного дня них вопроса».

Minval.az