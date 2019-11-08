Отъезд журналиста Аркадия Бабченко из Украины в Израиль, в первую очередь, связан с физической угрозой для него самого и безопасностью его семьи. Об этом Бабченко заявил в интервью порталу Belsat.

По его словам, одной главной причины в его отъезде нет. «Это был комплекс причин. Из того варианта событий, который сейчас развивается в Украине, я оптимистичного выхода не вижу», — сказал журналист. Он добавил, что не хочет участвовать в политических экспериментах, а лучше «постоит за заборчиком» и посмотрит на все со стороны.

Бабченко выразил мнение, что в Украине сейчас вакуум власти, и управление страной нарушено.

Minval.az