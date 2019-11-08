В центре Тбилиси у здания кинотеатра «Амирани» начались массовые беспорядки в связи с намерением нескольких сот радикально настроенных граждан сорвать показ французско-шведско-грузинского фильма «А потом мы станцевали» о любви двух гомосексуалистов из Национального ансамбля народного грузинского танца, сообщает «Интерфакс».

Протестующие, в основном члены радикальной организации «Грузинский марш», пытаются прорвать кордон полиции. Автомобильное движение по улице Костава перекрыто. Протестующие сделали несколько выстрелов из петард в направлении фойе кинотеатра.

Как заявил журналистам лидер «Грузинского марша» Сандро Брегадзе, он и его сторонники сделают все, чтобы приостановить показ «порнографического» фильма, оскорбляющего «достоинство грузина».

Фильм «А потом мы станцевали» был показан на Каннском кинофестивале и получил позитивные оценки. Шведская сторона номинировала фильм на премию «Оскар».

Minval.az