Сараевский районный суд Рязанской области приговорил 90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии Николая Рябова к 3,5 года колонии условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщает «Медиазона» со ссылкой на сайт суда.

По версии следствия, осужденный «несколько десятков лет назад» посадил на своем участке в селе Большие Можары несколько кустов конопли, высушивал, смешивал ее семена с геркулесовой кашей и ловил на эту смесь рыбу. При этом он знал, что хранить растение в настоящее время противозаконно.

На суде Рябов признал вину и раскаялся. Во время заседания отмечалось, что сам он никогда не курил коноплю и не употреблял никакие другие наркотики. При вынесении приговора суд учел возраст подсудимого, состояние здоровья, мотив, цель и вид умысла. Также были приняты во внимание его статус почетного работника высшего образования России, благодарственные письма президента и ректора университета.

В 2018 году профессор уже был осужден на два года и два месяца условно за выращивание, приобретение и хранение выращенной им конопли (часть 2 статьи 228 УК РФ). «Он опять нарвал коноплю, высушил ее и стал хранить для рыбалки», — сказали в пресс-службе суда, отмечает издание.

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