Президент Украины Владимир Зеленский своим указом постановил образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при президенте.

Совет образован «в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов», — следует из текста указа, опубликованного на сайте президента.

Этим же указом Зеленский постановил утвердить положение о Совете по вопросам свободы слова и его персональный состав.

Секретарем Совета, при его согласии, назначат общественного деятеля Вадима Миськия, а членами станут известные юристы, редакторы, журналисты, продюсеры, среди которых Наталья Влащенко, Павел Елизаров, Светлана Остапа, Сергей Toмилeнко и др.

Помимо этого, Зеленский постановил признать утратившими силу указ его предшественника на этом посту Петра Порошенко от 23 февраля 2016 г «О Совете по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова» и сопутствующие ему.

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