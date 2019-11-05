Президент России Владимир Путин заявил, что русскому языку объявляют войну во всём мире, чтобы сократить его пространство. Делают это, по его словам, «пещерные русофобы», «маргиналы» и «агрессивные националисты». Об этом, как сообщает «Свобода», он заявил на заседании Совета по русскому языку.

Президент России не стал уточнять, о каких именно угрозах он говорит. Но поручил скорректировать действующие в России законы «О государственном языке» и «О языках народов России» и создать «единый корпус словарей и справочников», согласно которым должны использовать язык все государственные структуры. Чем его не устраивают существующие словари – он не сообщил.

Minval.az