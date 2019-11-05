Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией заявил, что традиционная встреча с российским представителем Григорием Карасиным предположительно состоится 28 ноября в Праге.

На прошлой неделе Абашидзе сообщил журналистам, что на переговорах в Чехии он собирается поднять вопрос о возобновлении приостановленного Россией с 8 июля прямого авиасообщения между двумя странами, сообщает «Интерфакс».

«В Праге мы обсуждаем тематику, связанную с транспортными коммуникациями, в том числе, разные проблемы авиационного сообщения. И на этот раз, с большой вероятностью у нас будет разговор на эту тему», — сказал Абашидзе.

Minval.az