Микроавтобус, следовавший из Ростова-на-Дону в Баку, попал в ДТП в Ставропольском крае, есть пострадавшие, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.

«Вечером в понедельник на автодороге «Светлоград — Благодарный — Буденновск» пассажирский микроавтобус съехал в кювет и врезался в препятствие. В результате 7 человек пострадали, они госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в момент ДТП в микроавтобусе находились девять человек, все они — граждане Азербайджана.

Minval.az